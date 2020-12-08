شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بد دورة تدريبية حول البناء المؤسسي والتطوير الإداري لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت بمدينة تريم محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية حول البناء المؤسسي والتطوير الإداري لمنظمات المجتمع المدني والتي ينظمها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت بالتعاون مع جمعية المعروف للتنمية ومؤسسة الأصالة الاجتماعية التنموية .

ويتعرف 35 من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمديرية تريم على مدى يومين، معارف ومهارات حول البناء المؤسسي والتطوير الإداري لمنظمات المجتمع المدني. وفي افتتاح الدورة أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدكتور عبدالله باجهام، على أهمية البناء المؤسسي والتطوير الإداري لمنظمات المجتمع المدني، ودوره في تطوير الأداء وتنفيذ المشاريع باحترافية .

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