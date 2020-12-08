شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "ياسمين صبري" بصورة من داخل المنزل.. والجمهور: يا بخت أبوهشيمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في حسابها عبر انستجرام عدة صور ظهر فيها تحضيرها للحلويات المنزلية في قوالب مستطيلة الشكل.

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وشاركت صبري الجمهور لحظات اخراج التورتة أو قوالب الحلوى من الفرن بشكل شهي وأثنى الجمهور على صبري واهتمامها بالمطبخ رغم ثراء زوجها الفاحش واستطاعتها استقدام عاملات للطبخ وصنع ما تشتهيه من حلويات أو شرائهم بأبسط الأحوال.

وانهالت التعليقات على الصور التي شاركتها صبري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم: "يابخت أبوهشيمة بيك".

وأكد الجمهور ان صبري قبل أن تكون فنانة ومشهورة هي ست بيت وربة منزل بارعة في مجالات الطبخ والتنظيف.

والجدير بالذكر ان صبري كانت قد نفت من مصدر مقرب منها شائعات حملها وشائعات انفصالها عن زوجها أحمد أبو هشيمة الأخيرة كما نفت طلبها لمبلغ مالي قارب 4 مليون جنيه للظهور في برنامج الحكاية للاعلامي عمرو أديب لكشف انفصالها الأخير وطلاقها.