البحسني يضع حجر الأساس لمشروع المجمع الحكومي بالقطن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، مديرية القطن، حجر الأساس لمشروع المجمع الحكومي بالقطن، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت "من حصة مبيعات النفط".



وأشار محافظ حضرموت إلى أن وضع حجر الأساس للمجمع يأتي في سياق اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتأهيل وتطوير عمل السلطات المحلية بالمديريات، مؤكدا ان المشروع سيسهم في تطوير عمل السلطة المحلية بالمديرية.

وأكد المحافظ البحسني أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز عمل

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