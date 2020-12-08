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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على سير العمل في إدارة الأمن بمديرية القطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مبارك العوبثاني، اليوم بمديرية القطن، على سير العمل في إدارة الأمن بمديرية القطن.
وتعرف المحافظ البحسني من مدير أمن القطن الرائد معاذ عبده الشعذلي على مستوى الانضباط، والتشطيبات الجارية في مبنى إدارة الأمن.
وحث المحافظ البحسني الضباط وصف الضباط والجنود على اليقظة والحس الأمني، والحفاظ على استقرار الأمن في المديرية، مشدداً على استشعار المسؤولية في كافة مهامهم الوطنية.
واطلع المحافظ على سير الأعمال الإنشائية الجارية في بناء سجن بإدارة أمن المديرية، حاثاً على سرعة استكمال الأعمال الإنشائية وفقاً والمواصفات الفنية.
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