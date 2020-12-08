الخارجية تؤكد حرصها على التعاطي الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جددت الحكومة اليمنية التأكيد على تعاطيها الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة، الساعية لإحلال السلام في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث.



وقال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إن الحكومة حريصة على تسهيل مهام المبعوث الأممي والتوصل إلى حل شامل ودائم يُنهي الانقلاب والحرب.

وأكد الحرص، أيضاً، على استئناف اجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين وصولا إلى إطلاق جميع المعتقلين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، بمن فيهم الصحفيون والأربعة المشمولين في قرارات مجلس الامن الدولي.

يأتي ذلك فيما دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطراف النزاع إلى الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأكد غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه حان الوقت لإسكات الأسلحة في اليمن والقفز نحو السلام والمصالحة.

وأضاف أن على أطراف النزاع وضع مصلحة اليمنيين أولا، وأن تجتمع من أجل الاتفاق على طريقة لإنهاء الحرب.