قيادي جنوبي يشيد بالنخبة الحضرمية ودورها في مكافحة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قال سالم علي سالم بامخرمه مدير ادارة الشباب بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة حضرموت، لقد كان للنخبة بارز الأثر والدور البارز مكافحة الارهاب ويظهر ذلك جليا في معركة تحرير ساحل حضرموت بعد سيطرة تنظيم القاعدة على حاضنة محافظة حضرموت ( المكلا ) ومعظم مديريات الساحل وتوج ذلك يوم 24ابريل المجيد .

وأضاف في تصريحات خاصة بأن النخبة ليست ميليشات بل هي قوات حكومية تم انشائها بقرار جمهوري ويتمتع افرادها بأرقام عسكرية رسمية تتبع لوزارة الدفاع. وقال إن استهداف النخبة هو استهداف لما حققته النخبة من أمن وأمان الأمر الذي قطع الطريق امام المتربصين والعابثين في المياه الراكدة من قوى الشر والارهاب , وأيضا استهداف النخبة هو استهداف لأبناء المحافظة الأغنى والتي تحوي معظم آبار البترول وهو ما يعني قطع أيدي المفسدين الذين عاثوا لفترات طويلة يعبثون بثروات المحافظة وكرامة ابنائها .

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