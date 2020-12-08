تقرير يكشف الإستهداف الممنهج من قبل الإعلام وزير الخارجية للنخبة الحضرمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ليست المرة الأولي التي تتعرض النخبة الحضرمية للهجوم والاستهداف فقد سبق أن تم استهداف قوات النخبة الحضرمية للإساءة من قبل الإعلام والقنوان الفضائية، وكشف تقرير لقناة الغد المشرق عن غضب كبير يجتاح المدن في محافظة حضرموت بسبب الإساءة لقوات النخبة الحضرمية التي حررت المدن من الإرهاب.



ولكن تأتي الإساءة هذه المرة من قبل وزير الخارجية محمد الحضرمي ووصف النخبة بالمليشيات وأنها ليست شرعية رغم صدور قرارات رئاسية من قبل الرئيس هادي بشرعية النخبة الحضرمية.

وقال وكشف التقرير عن رفض التصريحات التي تصدر ضد النخبة الحضرمية وقال المواطنيين من يشكك في قوات النخبة الحضرمية يشكك في الشرعية.

وطالب المواطنيين في حضرموت أكثر من مرة التحقيق في الاستهداف الممنهج ضد قوات النخبة الحضرمية ومن يقف وراء حملات التشوية مؤكدين على شرعيها الدستورية والقانونية.