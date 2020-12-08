مجندون يحاصرون القوات السعودية في عدن والاخيرة تستنجد بالإنتقالي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن كشفت مصادر إعلامية موالية للعدوان في محافظة عدن، عن قيام عشرات المجندين حاصر امس الاثنين بمحاصرة مقر تحالف العدوان بالمحافظة، إحتجاجاً على تردي أوضاعهم.

وذكرت المصادر أن المجندين حاصروا عدد من الضباط السعوديين ومرافقيهم، ما دفع القوات السعودية المتواجدة بداخل مقر التحالف الى الاستنجاد بالمجلس الانتقالي، الذي بدوره قام بإرسال تعزيزات عسكرية ومحاصرة المحتجين.

وأكدت المصادر أن كتيبة الحماية المتواجدة داخل مقر التحالف اعلنت التمرد على القوات السعودية، مشيرة الى أن عملية التمرد – حسب وصفها – أتت نتيجة تأخر صرف رواتبهم لعدة اشهر .

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