سائق تاكسي يبتز امرأة مبلغ مليون و400 الف بعد أن فقدت هاتفها بصنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء من ضبط شخص قام بإبتزاز امرأة بعد تهديده لها بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي ليحصل منها على مبلغ مليون و400 الف ريال .

وذكر مصدر أمني أن ادارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة تمكنت من ضبط سائق سيارة اجرة يبلغ من العمر -‌‏48عاما – بتهمة تهديد ابتزاز إحدى النساء. ‏

وأوضح المصدر ان المرأة فقدت هاتفها بداخل سيارة المتهم التي استأجرتها في وقت سابق، وبعد عثور السائق على الهاتف قام بالتواصل معها واخبرها انه وجد هاتفها وبداخله صور شخصية لها ، وهددها بنشر تلك الصور في مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم تدفع له مبلغ مالي.

وبعد رضوخها لتهديده ودفع المال له استمر في تهديدها اكثر من مرة ، لتضطر المرأة على دفع ما يطلبه حتى بلغ اجمالي المبالغ التي دفعته مليون و400 الف ريال.

وبعد أن قامت بالإبلاغ عنه ، تم متابعته والقاء القبض عليه، واحالته للإجراءات القانونية.‏