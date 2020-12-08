جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابين



هاجم مسلحون، فجر الإثنين، نقطة أمنية بلودر ما ادى الى مقتل اغلب افراد النقطة.

وذكرت المصادر أن المسلحين هاجموا النقطة الامنية التابعة لما يسمى بالحزام الأمني الموالي للإمارات بمدخل مدينة لودر من الناحية الجنوبية، مشيرة الى أن المهاجمين استخدموا قذائف الار بي جي واسلحة رشاشة.

واسفر الهجوم عن مصرع سته من افراد النقطة

ونقلت جثث الضحايا الى مستشفى لودر الحكومي.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سته مجندين في هجوم استهدف نفطة أمنية في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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