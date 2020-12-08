تعز: قوات الأمن تضبط أحد الفارين من السجن المركزي متهم بقضايا جنائية 

ضبطت الأجهزة الأمنية متهم بعدد من القضايا الجنائية، وأحد الفارين من السجن المركزي في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، وفق ما نقل مركز الإعلام الأمني.



وقال مدير قسم شرطة الجديري العقيد أحمد الأهدل "تم القبض على المتهم بالتنسيق مع مدير شرطة مديرية جبل حبشي المقدم طه البركاني، والذي تواصل بقسم شرطة الجديري للتعاون في ضبط الجاني، الذي توافرت المعلومات عنه بأنه متواجد في نطاق القسم".



وأضاف "تم التحري عن مكان تواجد المتهم الفار من العدالة، وتم إلقاء القبض عليه وإيداعه الحجز لاستكمال إجراءات التحقيقات معه وإرساله إلى جهات الاختصاص لينال جزاءه تجاه الجرائم، التي تورط بها واتخاذ العقوبات الرادعة بحقه نتيجة هروبه من السجن المركزي".



وأمس الاثنين أعلنت شرطة محافظة تعز، إعداد قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنيا والمتهمين بجرائم قتل ونهب وقطع طرق وإثارة الفوضى المسلحة داخل المحافظة تمهيدا لضبطهم والقبض عليهم.



وضمت القائمة أسماء 35 مطلوبا أمنيا بأوامر ضبط قهري لقيامهم بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتقطع ونهب مواطنين واغاثة واقتحام منازل وقيادة مظاهرات مسلحة وحرابة وقضايا أمنية وجنائية، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.