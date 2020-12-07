تفكيك حقل ألغام حوثي في منطقة "كيلو 16" شرق مدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

فككت إحدى الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة حقلاً من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في وقت سابق، اليوم الإثنين، شرقي مدينة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن فرقاً هندسية تابعة للواء الخامس عمالقة عثرت على حقل ألغام أرضية من مخلفات ألغام مليشيات الحوثي، قبل ثلاثة أيام، جوار سور في الخط العام بمنطقة كليو 16 المدخل الشرقي لمدينة الحديدة.

وبحسب المصدر، قامت الفرق الهندسية بمسح المنطقة، وتمكنت من تفكيك حقل الألغام، اليوم الإثنين، ونقلها إلى مكان آمن بعيداً عن الأحياء السكنية بهدف تفجيرها مع ألغام وعبوات ناسفة نزعت سابقاً من مناطق أخرى في الساحل الغربي.

ويأتي تفكيك حقل الألغام في كيلو 16 شرق الحديدة بعد يومين من تفكيك فرقة هندسية تابعة لقوات العمالقة سبعة ألغام مضادة للدروع في طريق فرعي بقرية "علاية" بمنطقة "النجيبة" شرق مديرية المخا غربي محافظة تعز.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي تتعمد زرع حقول الألغام لتعطيل أي تقدم ميداني للقوات المشتركة، وزرعت خلال الفترة الماضية حقول ألغام جنوب وشرق مدينة الحديدة بالإضافة إلى تفخيخ مداخل المدن الصغيرة والمناطق غير المحررة في الساحل الغربي.