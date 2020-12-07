13 غارة على مأرب وصعدة و190 خرقا في جبهات الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب وصعدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريات رغوان وصرواح ومدغل في محافظة مأرب وغارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة.

وأضاف المصدر أن الجيش السعودي استهدف مناطق آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه في صعدة بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت لتضرر عدد من منازل ومزارع المواطنين.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 190 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 الساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والفازة .

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان، 11 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين وتحليق 10 طائرات تجسسية في اجواء الدريهمي والفازة والتحيتا، و32 خرقا بقصف صاروخي مدفعي لعدد 281 قذيفة و 140 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.