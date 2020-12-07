الفلكي الشوافي يحذر من مرتفع جوي على اليمن وموجة صقيع واجواء شديدة البرودة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من احتمال وقوع تأثير مرتفع جوي على عدد من المناطق إبتداء من الثلاثاء.
وأكد في تصريح له بأنه بناء على المعطيات الحالية و نماذج الطقس فان اهم المؤشرات من الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 لأسبوع لاحق متوقع انخفاض تدريجي ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى ليلا خلال الثلاثاء و الاربعاء ومع ليلة الخميس تكون الاجواء على المرتفعات و الأحواض الجبلية والهضاب الداخلية باردة الى شديدة البرودة، داعياً الى توخي الحذر من تأثير الاجواء خصوصاً من قبل العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا و في الصباح الباكر، و كذلك رعاة الماشية والنحل، وبالنسبة للمزارعين نصح في مثل هذه الحالة بتوخي الحذر حفاظاً على مزروعاتهم لعدم استبعاد التأثير تحت أي مسمى تبريد/صقيع/ضريب.
و تابع “الشوافي” قائلا نتيجة المساحة الشاسعة لليمن و تنوع تضاريسها تشهد جنوب غرب اليمن و بعض السواحل تدفق بعض التيارات الرطبة خلال يومي الثلاثاء و الاربعاء يوافق ذلك توقعات هطول امطار متفرقة متفاوتة الشدة على تعز و لحج و إب واجزاء من المناطق الساحلية ومن الخميس تنخفض الامطار بشكل عام فيما عدا ارخبيل سقطرى.
كما اوضح الفلكي الشوافي بالنسبة لبقايا العاصفة بوريفي كانت قبل فجر اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 عبارة عن منطقة ضغط منخفظ في خليج منار قبالة السواحل الهندية من المحتمل ان تتحرك غربا في بحر العرب مع احتمال تطورها لمنخفض مداري و احتمال ضعيف لتطورها لعاصفة خلال الأيام القادمة وحاليا لا توقعات لأي تأثيرات على اليمن حتى نهاية الأسبوع الحالي مشيرا الى تحديث التوقعات بهذا الشأن بداية الاسبوع القادم.
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