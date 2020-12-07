قيادي اخواني يسطو على 150 مليون بعد شهر من تعيينه كقائد عسكري في مأرب

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة هادي عن قيام قائد مايسمى بالمنطقة العسكرية الثالثة منصور ثوابة بالسطو على 150 مليون ريال من مخصصات المجندين التابعين للمنطقة.
وجاء في وثيقة رسمية موجهة من شعبة الاستطلاع في المنطقة الى نائب رئيس دائرة الاستخبارات في مأرب, ان ثوابة، استولى على 150 مليون ريال صرفت من رئيس هيئة اركان المرتزقة المدعو صغير بن عزيز.
ووفق المذكرة المسربة المعنونه بسري للغاية فان المبلغ الذي تم صرفه للمدعو ثوابة بعد تعيينه كقائد للمنطقة قبل شهرـ خصص لصرف 50 مليون ريال للوحدات المشاركة في ما اسموها عملية النصر المبين و100 مليون ريال خصصت كحوافز وعلاوات لأولوية المنطقة الثالثة.
ويعد ثوابة من القيادات العسكرية المحسوبة على حزب الاصلاح (جماعة الاخوان في اليمن) وقد سبق له في 2018م بتهديد أبناء قبيلة ذو محمد بمديرية خب والشعف بذبح نسائهم وذلك في سابقة خطيرة على المجتمع القبلي.
المرتزق ثوابة يسيئ للقبائل اليمنية ويهدد بذبح نساء الجوف
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