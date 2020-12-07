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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بصعدة
الإثنين 7 ديسمبر 2020
الخليج 365
قتل 13 عنصراً من مليشيات الحوثي وأصيب آخرون الأحد برصاص القوات القوات الحكومية شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.
وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود، محمد الباهلي، إن "عناصر من المليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش الوطني بمديرية باقم وتمكنت قوات الجيش من التصدي لها".
وتابع أن "العملية أسفرت عن مقتل 13 عنصراً حوثياً وإصابة آخرين بجروح مختلفة، فيما لاذ البقية بالفرار، تاركين أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة".
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