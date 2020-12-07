شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. كهرباء الحسوة تعود للعمل بعد توقف طويل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن

عودة محطة كهرباء الحسوة الكهروحرارية الى العمل بعد توقف دام لاسبوعين وذلك اثر تزويدها فجر اليوم بكميات من مادة المازوت.

مصدر مسوؤل كشف أن عودة المحطة ادخلت ١٨ ميجاوات للمنظومة الكهربائية فيما سترتفع القدرة التوليدية للمحطة بشكل تدريجي.

وتوقفت الحسوة بشكل كامل عن العمل منذ نحو شهر تقريبا بسبب نفاذ الوقود.