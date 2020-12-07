شكرا لبحثكم عن خبر تقرير.. تفاصيل زيارة محافظ حضرموت إلى مديريات الوادي والصحراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *في إطار زيارته التفقدية لمدينة سيئون.. محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية بالوادي والصحراء*

حضرموت/ سمير الكثيري

وصل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء يوم الامس الموافق 5 ديسمبر إلى مدينة سيئون، في إطار زياراته التتفقدية لمديريات الوادي والصحراء.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمامات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بمديريات الوادي والصحراء ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية وترجمة ذلك الاهتمام على أرض الواقع من خلال تفقد أوضاع المديريات بالوادي والصحراء وتلمس قضايا وهموم المواطنين بها، وكذا وضع حجر الأساس لعدداً من المشاريع الخدمية والتنموية التي تهتم بحياة المواطن بشكل اساسي.

فقد حرصت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالعمل على تطوير المحافظة من خلال إفتتاح المشاريع الخدمية والصحية والتعليمة بكافة مدن ومديريات المحافظة ساحلاً ووادياً من دون استثناء، ولاجل ذلك قام اللواء فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة بإفتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية والتي سنوجزها من خلال هذا التقرير.

*- في المجال الأمني :*

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمدينة سيئون، اجتماعاً هاماً للجنة الأمنية بالوادي والصحراء مؤكداً على أهمية رفع شعار “الامن أولا” مؤكداً في ذات الوقت حرصه على أهمية تدشين لقاءاته في الوادي بالاجتماع باللجنة الامنية، انطلاقا من اهمية الامن في تحقيق بقية الملفات.

وقال في مستهل حديثه : ” إن القيادة السياسية والتحالف العربي يعلقون آمالا كبيرة على نجاح الملف الأمني والخدمي في حضرموت، وأن نجاحها سينعكس على بقية المحافظات”.

وشدد المحافظ على أهمية أن يحضى الملف الامني بالاهتمام الاكبر، وعلى أهمية الاصطفاف وتوحيد الكلمة، ورفع شعار “الامن أولا” وان يعمل الجميع تحت هذا الشعار لحفظ ارواح المواطنين وأمنهم، ولضمان استمرار النموذج المشرف لحضرموت.

*- في مجال مشاريع المياه :*

دشن محافظ محافظة حضرموت بدء العمل في تنفيذ حفر 8 آبار جديدة بحقول مؤسسة المياه بالوادي بكلفة 1,263,203 دولار بتمويل محلي.

ويشمل المشروع حفر وتجهيز بئرين بحقل جثمة بمدينة سيئون بكلفة إجمالية 250‪،211‪ دولار، وحفر وتجهيز بئرين بحقل دمّون بمديرية تريم بكلفة 347‪،612‪ دولار، وكذا حفر وتجهيز بئرين بحقل موشح بمديرية شبام بكلفة 245‪،612‪ دولار، وحفر وتجهيز بئرين بحقل الحمضان بمديرية القطن بكلفة 419‪،730‪ دولار

*- في محال مشاريع الكهرباء :* دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بدء العمل في تعزيز قدرات شبكة التوزيع للمؤسسة العامة للكهرباء بمناطق وادي حضرموت، بكلفه إجمالية بلغت 5،525،157 دولار، وتتضمن أعمال تعزيز قدرات الشبكة عدد 12 مشروع، تتمثل في شراء ونقل عدد 2 محولات بقدرة 20 ميقاوات لكهرباء الوادي، وتوريد قواطع هوائية 33/11 ك.ف، وتوريد محولات التوزيع 11/ 0،415 – 0،433 ك.ف، وكذا توريد محولات القدرة 11/33 ك.ف سعة 20 ميقا فولت أمبير.

كما تشمل المشروعات توريد مواد محطة تحويل 11/33 ك.ف الصافق الخشعة بمديرية القطن، وتوريد وتنفيذ ربط منطقة ربيعة بالقطن بشبكة كهرباء الوادي، وتوريد وتنفيذ ربط منطقة حصن عامر والديسة أسفل رخية بشبكة مؤسسة الكهرباء، وكذا توريد وتنفيذ ربط منطقة الشرع والغيضة بوادي العين وحورة بشبكة كهرباء الوادي. وشملت المشروعات أيضاً توريد وتنفيذ ربط منطقة القائمة بمديرية العبر بشبكة كهرباء الوادي، وتوريد وتنفيذ ربط مناطق السور والوهد بالعبر بشبكة الكهرباء، إلى جانب توريد وتنفيذ ربط منطقة شرق سناء “سوق حلة إلى فذخ” بمديرية السوم بشبكة مؤسسة الكهرباء، وتوريد مواد تركيب المحولات ومواد شبكة الضغط المنخفض.

كما حضر محافظ حضرموت إجراءات فتح مظاريف مشروع أبراج الخط الناقل لكهرباء وادي حضرموت مؤكداً اهمية المشروع في تحسين خدمة الكهرباء وتخفيف الفاقد واطلع على العروض المقدمة لمشروع أبراج الخط الناقل لكهرباء وادي حضرموت.

ويشمل مشروع أبراج الخط الناقل 132 ك.ف والمحطات التحويلية التابعة له في مرحلته الأولى بطول 27 كيلو متر الممتد من منطقة خرير حتى قريو المقدم من مؤسسة كهرباء وادي حضرموت ، البالغ كلفته الإجمالية مليون و249 ألف دولار من حصة مبيعات النفط.

*- في مجال الخدمات الصحية :*

- إفتتاح الدور الثاني للمركز التخصصي لعلاج وجراحة الكلى والمسالك البولية بكلفة إجمالية 484،995 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة من حصة مبيعات النفط.

- الإطلاع على سير الأعمال الإنشائية في البنية التحتية لهيئة مستشفى سيئون بكلفة إجمالية 3،930،609 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

- كما اطلع أيضاً محافظ حضرموت على المشاريع التي تم إنجازها والمتمثلة في بناء الدور الثاني لقسم الأطفال، ومشروع بناء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة والمركز الوطني لنقل الدم وابحاثه، وكذا مشروع بناء الدور الثاني لمبنى الأورام السرطانية.

- تدشين توزيع الاجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بوادي حضرموت، بكلفة إجمالية بلغت 257،448 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت.

وتشمل المعدات 10 أجهزة فحص الدم cbc، وعدد 2 أجهزة تخدير، وعدد 2 أجهزة أشعة سينية ديجيتال 500ma، وانبوب جهاز الأشعة المقطعية لهيئة مستشفى سيئون.

- تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بمديريات حضرموت الوادي والصحراء التي ينفذها برنامج التحصين الصحي الموسع بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء. و تستهدف الحملة و على مدى ثلاثة أيام تطعيم 100 ألف و720 طفلا وطفلة منهم 20 ألف و 32 طفل أقل من سنة و 80 ألف و688 طفل أقل من خمس سنوات.

- إفتتاح مشروع مبنى المعهد الصحي بمدينة سيئون بمنطقة تريس بكلفة 202،154 دولار بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط.

- مناقشة آلية تشغيل مركز الكلى، الذي سيسهم تشغيله في تقديم خدمات علاجية من خلال إجراء عمليات زراعة الكلى والمسالك البولية، وكذا مناقشة استمرار العلاج لزارعي الكلى، ويوجه بإستمرار دعم المركز. كما اطلع محافظ حضرموت على سير العمل في المشاريع قيد التنفيذ والمتمثلة في بناء المستشفى الأكاديمي التعليمي، ومشروع بناء البوابة الرئيسة وملحقاتها وتأهيل شبكة كهرباء هيئة مستشفى سيئون، وكذا مشروع بناء قسم ترقيد النساء، وتأهيل الدور الأول لقسم الأطفال.

*- في المجال التربوي والتعليمي:*

إفتتاح ثلاثة مشاريع في قطاع التعليم العام والتعليم العالي بوادي حضرموت بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة من حصة مبيعات النفط.

وتضمنت المشاريع التربوية، افتتاح وتجهيز قاعات دراسية بكلية التربية بجامعة سيئون بكلفة 332’301 ألف دولار، وافتتاح مدرسة 30 نوفمبر للتعليم الأساسي بمدودة بكلفة 546’247 دولار، اضافة الى افتتاح مجمع عبدالناصر التعليمي بمنطقة الغرفة بمديرية سيئون بكلفة 938’679 دولار.

-التوجيه بإعداد دراسة للمخطط العام لجامعة سيئون ورفع الدعم للجامعة وتوفير حافلة لكلية التربية.

وأكد محافظ حضرموت اهتمامه بجامعة سيئون ومواصلة دعمه للجامعة استمراراً لدعمها منذ مراحلها الأولى، موجهاً بإعداد الدراسات اللازمة للمخطط العام للجامعة بالحرم الجامعي بمنطقة الغرف بمدينة سيئون، على ان تتضمن الدراسات تصوراً بمباني الجامعة المستقبلية ومرافقها، وتشمل كليات ومراكز علمية ومبانٍ إدارية ومصالح عامة وحدائق، وأكد المحافظ على البدء بدعم المبنى الإداري لرئاسة الجامعة.

كما وجه المحافظ البحسني برفع مستوى الدعم المالي المقدم من السلطة المحلية بالمحافظة للجامعة إلى 20 مليون ريال شهرياً، وتوفير حافلة نقل لكلية التربية البدنية والرياضية، مؤكداً على أهمية التركيز على التخصصات النادرة، والرفع بتصور متكامل لمتطلبات انشاء كلية العلوم والبدء بكلية اللغات والآداب العام القادم.

*- في المجال الرياضي :*

إفتتاح المشروع الاستثماري لنادي سيئون الرياضي الثقافي، ويتكون المشروع الواقع على مساحة 380 متر مربع، من 8 محلات تجارية، والبالغ كلفته الإجمالية 128 ألف و417 دولار، بتمويل من حصة مبيعات النفط.

كما تفقد محافظ حضرموت سير الأعمال الإنشائية بمبنى فرع شركة النفط بوادي وصحراء حضرموت وتعرف المحافظ البحسني من مدير فرع شركة النفط بالوادي عبدالرحمن بلفاس إلى نسبة الإنجاز في المشروع البالغة 95٪ والتي تتضمن انشاء مبنى لإدارة الشركة ومبنى لمبيعات النفط، بمساحة إجمالية 3،500 متر مربع.

ومن جهة أخرى ترأس محافظ حضرموت اجتماعا للجنة المناقصات ويؤكد خلال اللقاء الاهتمام باعتماد المشاريع ذات الاولوية لمديريات الوادي والصحراء واستمع المحافظ إلى تقرير مفصل عن المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ والمستلمة بالوادي والصحراء وعددها 103 مشروعا بتمويل من نسبة وادي حضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط ، مقسمة على 14 قطاع بتكلفة إجمالية بلغت 89’163’256’42 دولار.