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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى وجرحى حوثيون بينهم قيادي ميداني في مواجهات بمأرب
الإثنين 7 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بينهم قيادي ميداني بارز، وجرح آخرون، في مواجهات الساعات الماضية بجبهات جنوبي مأرب، (شمال شرقي اليمن).
وأكد مصدر عسكري ميداني، أن عشرات القتلى من عناصر المليشيا المدعومة إيرانيا، بينهم قيادي ميداني بارز، لقوا مصرعهم بنيران القوات الحكومية ورجال قبائل مراد في جبهتي "حيد آل أحمد، ورحوم"، على الحدود الواقعة بين جبل مراد ومديرية رحبة، جنوبي المحافظة.
وخاض الطرفان مواجهات شرسة في ذات الجبهات منذ فجر السبت وتواصلت بشكل متقطع حتى مساء اليوم نفسه تدخل فيها سلاح مدفعية القوات الحكومية ومقاتلات التحالف العربي، واسفرت عن دك تحصينات وتدمير آليات عسكرية تابعة للحوثيين، فضلا عن الخسائر البشرية الفادحة.
وتوقع المصدر، تكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معارك الساعات الماضية من السبت.
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