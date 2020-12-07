عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إخماد تحركات مسلحة للمليشيات الحوثية في 5 قطاعات بالحديدة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

تعاملت القوات المشتركة، الإثنين، بنجاح مع تحركات مسلحة وخروقات متواصلة للمليشيات الحوثية التابعة لإيران، في 5 قطاعات بجبهة الساحل الغربي، محققة إصابات مباشرة في صفوفها.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد تحركات مكثفة للمليشيات الحوثية ومحاولات استحداث تحصينات ومتاريس قرب خطوط التماس في قطاعات شارع صنعاء والمطار بمدينة الحديدة، ومدينة التحيتا ومنطقة الجبلية والدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وتابع إن محاولات المليشيات استحداث تحصينات تزامنت مع إطلاق النار من أسلحة رشاشة وقذائف الهاون صوب مواقع عسكرية، مشيراً إلى أن القصف طال قرى ومزارع مواطنين بعيدة عن أي هدف عسكري.

وأكد أن القوات المشتركة ردت بقصف مركز محققة إصابات مباشرة في صفوف المليشيات وآلياتها وإفشال محاولاتها في مختلف القطاعات المشار إليها.