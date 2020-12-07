عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد 13 مسيرة حوثية في سماء الحديدة

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

سيّرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، 13 طائرة استطلاع في سماء محافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.



وأفاد مصدر في القوات المشتركة، بأن وحدات الاستطلاع تمكنت من رصد 13 طائرة مسيرة، خلال الساعات الماضية، في عدة نواح من جنوب المحافظة.

وذكرت المصادر أن ثلاثا من تلك الطائرات حلّقت في سماء مديرية حيس وأربع طائرات في سماء التحيتا وثلاث طائرات في سماء منطقة الجبلية وثلاث في سماء الفازة التابعة لمديرية التحيتا.

الجدير بالذكر أن تحليق الطائرات المسيرة للمليشيا الحوثية في سماء الحديدة، يترافق مع جرائم مروعة ترتكبها المليشيا ذاتها ضد المدنيين بالمحافظة.