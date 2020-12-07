عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تشيع 800 قتيل من عناصرها خلال نوفمبر المنصرم

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

شيعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال شهر نوفمبر الفائت، جثامين قرابة 800 عنصر من أتباعها، بينهم قيادات بارزة، لقوا حتفهم خلال المواجهات العسكرية.



وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية، شيعت قتلاها في 13 محافظة هي: (صنعاء والأمانة، وذمار، وعمران، وصعدة، وحجة، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، والبيضاء، وريمة، والجوف، والضالع).

ووفقاً للمصادر، فإن حصيلة القتلى من عناصر وقيادات المليشيا، لقوا حتفهم في مواجهات عسكرية بجبهات مارب والجوف ونهم والضالع، بالإضافة إلى غارات جوية في جبهات مارب والجوف ونهم، وجبهة الساحل الغربي.

وجاءت العاصمة صنعاء وأمانة العاصمة المرتبة الأولى خلال شهر نوفمبر من حيث القتلى، بما يقارب 306 قتلى بينهم 148 قيادياً، تلتها محافظة ذمار بـ101 قتيل بينهم 20 قيادياً.

وجاءت محافظة عمران في المرتبة الثالثة، بواقع 75 قتيلاً بينهم 34 قيادياً، ويليها محافظة صعدة بـ70 قتيلاً بينهم 21 قيادياً، ثم حجة وإب بـ69 لكل منهما، حيث إن من قتلى المليشيا في محافظة حجة 14 قيادياً أحدهم برتبة لواء وآخر شيخ قبلي، و13 قيادياً في في محافظة إب.

وسقط في محافظة تعز قرابة 35 بينهم 2 قيادات، أما في محافظة الحديدة فسقط 33 مقاتلاً بينهم 12 قيادياً، وسُجلت محافظة المحويت في القائمة بـ13 قتيلاً بينهم 3 قيادات، والبيضاء بـ10 قتلى، وريمة بـ9 قتلى، و3 من محافظة الجوف بينهم قيادي برتبة عقيد، والضالع بقتيلين أحدهما قيادي برتبة ملازم أول.