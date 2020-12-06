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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة المواضيع المتعلقة بمهام فرع هيئة تنظيم النقل البري بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري علي حيدرة محروق، اليوم، مع نائب مدير عام فرع الهيئة بحضرموت مراد باحاج ، عددا من المواضيع المتعلقة بمهام الفرع وتطوير أداءه.
واستمع محروق من نائب المدير العام وعددا من مدراء وموظفي الفرع إلى شرح مفصل عن أداء الفرع خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2020 ، ومناقشة الخطط التطويرية لعمل الفرع ،والخدمات المقدمة ، والحلول اللازمة لكافة الصعوبات التي تواجه عمل الفرع .
وشدد محروق ، على ضرورة تكاتف الجهود ورفع الاداء والعمل بمسئولية مضاعفة تقديرا للظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا، وضرورة توفير خطة شاملة لمواجهة الطلب المتزايد على النقل البري ..مؤكدا على أهمية إيلاء موظفي الفرع الاهتمام وتحسين وضعهم المعيشي ، إضافة إلى مضاعفة الرعاية الصحية والاحترازية لهم جراء وباء كورونا.
من جانبه ثمن باحاج حرص رئيس الهيئة على زيارة فرع الهيئة بحضرموت ومتابعة كل مستجداته وتذليل الصعاب أمام اداءه..مجددا تاكيده على تنفيذ كل مخرجات اللقاء.
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