شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع المعونة الغذائية الصينية لنازحي المحويت بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت السلطة المحلية بمحافظة المحويت، اليوم، الدفعة الثالثة من (المرحلة الثانية)، من المعونة الانسانية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية ( ارز صيني)، للنازحين من ابناء المحافظة في محافظة مأرب.



وخلال التدشين أشار وكيل محافظة المحويت علي الخطيب، الى ان المعونة تستهدف 1500 أسرة نازحة في مختلف مديريات محافظة مأرب..مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه الأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية والتي تساهم في تخفيف معاناة النازحين المتضررين من مليشيا الحوثي الانقلابية.

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