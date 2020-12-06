البحسني يدشن الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بمديريات حضرموت الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بسيئون، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال التي ينفذها برنامج التحصين الصحي الموسع بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء.



وتعرف المحافظ البحسني والوكيل الكثيري، الى شرح عن الحملة التي تستهدف على مدى ثلاثة أيام تطعيم 100 ألف و720 طفلا وطفلة منهم 20 ألف و32 طفل أقل من سنة و80 ألف و688 طفل أقل من خمس سنوات.

ويبلغ عدد العاملين المشاركين في الحملة 852 عاملا ومتطوعا موزعين على 18 موقعا ثابتا و408 موقعا متحركا تحت إشراف 20 مشرف مديرية و104 مشرف فريق .

كما يبلغ عدد المنازل المتوقع زيارتها 69 ألف منزل ، فيما يبلغ عدد سيارات الإعلام المتحركة 18 سيارة وعدد السيارات الإشراف العاملة 120 سيارة.

ودعا محافظ حضرموت كافة المواطنين إلى إنجاح الحملة كونها تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والسكان لحماية أطفالنا من هذا المرض الفتاك، والمساهمة في إبقاء بلادنا خالية من مرض شلل الأطفال .

حضر التدشين وكلاء المحافظة ، والوكلاء المساعدون ، والقيادات العسكرية والمدنية وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بوادي وصحراء حضرموت.