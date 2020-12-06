البحسني يفتتح مشروع مبنى المعهد الصحي بمدينة سيئون بكلفة 202،154 دولار بتمويل محلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بمدينة سيئون، مشروع مبنى المعهد الصحي بمنطقة تريس، بكلفة إجمالية 202،154 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت من حصة المحافظة من مبيعات النفط.



وطاف محافظ حضرموت، بمبنى المعهد الذي يشتمل على قاعة كبرى وخمسة فصول دراسية مع ملحقاتها.

وتخلل مراسم الافتتاح، حفل خطابي وتكريم، وفي الحفل عبر محافظ حضرموت عن سعادته بافتتاح مشاريع مهمة في قطاعات الكهرباء والتعليم العام والعالي والصحة في وادي حضرموت، لافتاً إلى أهمية القطاع الصحي وما يحظى به من اهتمام من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لارتباط هذا القطاع الحيوي بشكل مباشر بصحة المواطنين.

وشدد المحافظ البحسني على إدارة المعهد بتطوير المناهج وتكثيف الجوانب العملية، التي ستسهم في تخريج كاد طبي مؤهل، حاثاً الطلاب على أن يكونوا على قدر عالي من المسؤولية، وأن يعكسو ما تلقوه من معارف ومفاهيم في مهامهم الإنسانية مستقبلاً.

واعرب مديد المعهد الصحي بسيئون د. محمد عوض لرضي، عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بحضرموت على اهتمامها ودعمها اللازم للقطاع الصحي، وافتتاح المبنى بحلته الجديدة.

وجرى في ختام الحفل، تكريم محافظ حضرموت، ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، وعدد من الجهات ، نظير جهودهم المبذولة في تأهيل وتطوير وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي.