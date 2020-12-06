شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المصري ''عادل إمام'' بعد اصابتة بفيروس كورونا .. (الحقيقة الكاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، روجت لوفاة “الزعيم” عادل إمام بعد اصابتة بفيروس كورونا ، حيث انتشرت في بداية الأمر عبر صفحات الفيس بوك وانتقلت خلال وقت قصير إلى عدد كبير من المواقع “الصفراء”.

من جهته، أشار نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي إلى أن شائعة وفاة الفنان عادل إمام، “مغرضة ومتكررة”، خاصة مع تكرارها قرابة الـ 5 مرات خلال العام الجاري فقط. من جهة أخرى، فقد احتفلت اسرة الزعيم عادل امام بعيد ميلادة الثمانين. كما يعرض حاليا مسلسل فلانتيو وبذلك يعود "الزعيم" الى موسم رمضان؛ لأول مرة بعد حفاظه على الوجود على مدى 7 سنوات بشكل متواصل.