انعقاد لقاء موسع بتعز لمناقشة أساليب التصدي للحرب الفكرية التي تشنها المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد بمحافظة تعز،اليوم، لقاءً موسعاً برئاسة وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، لمناقشة أساليب التصدي للحرب الفكرية التي تشنها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واكد المخلافي في اللقاء الذي ضم مدراء المديريات ومدراء التربية بالمديريات ،ان الحرب الفكرية التي تتبناها المليشيات الحوثية هي اكثر خطراً من الحرب العسكريةكونها تستهدف الهوية الوطنية واستلاب اليمن من هويته و من محيطه العربي وهويته العربية..مشدداً على ضرورة تعزيز قيم الولاء الوطني وقيم الثورة اليمنية سبتمبر وإكتوبر في نفوس الشباب.

من جانبهما وكيلا المحافظة المهندس رشاد الاكحلي والدكتور عبد الحكيم عون، أكدا على ضرورة تبني برامج توعوية في اوساط الطلبة والطالبات لفضح عقيدة المليشيات الهدامة والعمل بروح الفريق الواحد لموجة المليشيات على مستوى الجبهات العسكرية والتنويرية.

فيما استعرض مدير عام مكتب التربية و التعليم بالمحافظة عبد الواسع شداد، مجمل قضايا التربية والتعليم من حيث العجز في الكوادر والمناهج الدراسية والبنى التحتية والتجهيزات المدرسية.

وشدد اللقاء على ضرورة وضع حل للكوادر المنقطعة وفقا للقانون وبالتنسيق مع مكتب الخدمة المدنية وعمل دراسات دقيقة ومتكاملة للإحتياجات العامة وذات الأولوية وترتيبها بصيغة خاصة فيما يتعلق بمواجهة الفكر العنصري للمليشيات ووضع برامج توعوية لغرس قيم الولاء الوطني وقيم الثورة اليمنية وتوفير المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني.