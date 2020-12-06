حضرموت: افتتاح 5 مشاريع في مدينة سيئون

أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الأحد، افتتاح 5 مشاريع في التربية والتعليم وجامعة سيئون والصحة والشباب والرياضة، في مدينة سيئون بتمويل من حصة مبيعات نفط المحافظة، شرقي اليمن.



وبحسب الوكالة سبأ، فإن البحسني ومع وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، افتتحا مبنى المركز التخصصي لجراحة الكلى والمسالك البولية بمركز اليسر للكلية الصناعي، والمبنى الجديد للمعهد الصحي في سيئون وقاعات جديدة بكلية التربية بجامعة سئيون، ومدرسة 30 نوفمبر بمدودة والمشروع الاستثماري لنادي سيئون الرياضي الثقافي بكلفة اجمالية تبلغ مليون و236 ألف دولار.



ووضع المحافظ البحسني والوكيل الكثيري، حجر الأساس للمحطة التحويلية للكهرباء تريس 33/11/ك.ف، وتدشين بدء العمل في مشاريع " حفر ثماني آبار مياه بعدد من المديريات وتطوير شبكة التوزيع للكهرباء".

وتفقد البحسني سير العمل بمشاريع مبنى المستشفى الأكاديمي ومبنى قسم ترقيد النساء وإعادة تأهيل كهرباء الهيئة والبوابة الأساسية لهيئة مستشفى سيئون، ومجمع عبدالناصر التربوي بالغرفة ".



كما دشن المحافظ والوكيل توزيع الاجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بوادي حضرموت والصحراء والبالغة كلفتها 257 ألف و 448 دولار بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء.



وتضمنت المعدات 10 اجهزة فحص الدم " سي بي سي " العام وجهازي أشعة سينية ديجتال وجهازي مكينة تخدير، وانبوب جهاز الاشعة المقطعية لهيئة مستشفى سيئون.



في السياق اطلع محافظ حضرموت على سير العمل بمشروع مبنى فرع شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت والصحراء الممول من الشركة.