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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يفتتح ويتفقد 11 مشروعا بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بمدينة سيئون، 5 مشاريع في التربية والتعليم وجامعة سيئون والصحة والشباب والرياضة ، وتفقد العمل في 6 مشاريع أخرى بتمويل من حصة مبيعات نفط المحافظة .
وتعرف المحافظ ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، الى شرح عن المشاريع التي تتضمن افتتاح مبنى المركز التخصصي لجراحة الكلى والمسالك البولية بمركز اليسر للكلية الصناعية بسيئون ، والمبنى الجديد للمعهد الصحي بسيئون ، وقاعات جديدة بكلية التربية بجامعة سيئون ، ومدرسة 30 نوفمبر بمدودة و المشروع الاستثماري لنادي سيئون الرياضي الثقافي بكلفة اجمالية تبلغ مليون و 236 ألف دولار.
كما وضع المحافظ البحسني والوكيل الكثيري، حجر الأساس للمحطة التحويلية للكهرباء تريس 33/11/ك.ف ، وتدشين بدء العمل في مشاريع " حفر ثماني آبار مياه بعدد من المديريات و وتطوير شبكة التوزيع للكهرباء " .
و تفقد البحسني سير العمل بمشاريع مبنى المستشفى الأكاديمي ومبنى قسم ترقيد النساء وإعادة تأهيل كهرباء الهيئة والبوابة الأساسية لهيئة مستشفى سيئون ، و مجمع عبدالناصر التربوي بالغرفة " .
ودشن المحافظ والوكيل توزيع الاجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بوادي حضرموت والصحراء والبالغة كلفتها 257 ألف و 448 دولار بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء، و استمعا من مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي الى شرح عن المعدات التي تتضمن 10 اجهزة فحص الدم " سي بي سي " العام ، و وجهازي أشعة سينية ديجتال وجهازي مكينة تخدير ، وانبوب جهاز الاشعة المقطعية لهيئة مستشفى سيئون ،واطلع على سير العمل بمشروع مبنى فرع شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت والصحراء الممول من الشركة .
رافق المحافظ قائد المنطقة العسكرية الاولى اللواء الكن صالح طيمس وكيلا المحافظة لشؤوني الدفاع والأمن و المالية والإدارية العميد صالح لحمدي و الدكتور أحمد باصريح والوكلاء المساعدين لشؤون الصحراء والشباب محمد صالح الصيعري وفهمي باضاوي وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية .
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