مصرع 13 عنصراً حوثياً بمديرية باقم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 لقي 13 عنصراً من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً مصرعم واصيب اخرين، اليوم الاحد، برصاص قوات الجيش الوطني شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن عناصر من المليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى بعض مواقع الجيش الوطني بمديرية باقم وتمكنت قوات الجيش من التصدي لهم "..مشيراً الى ان العملية اسفرت عن مصرع ١٣ عنصراً حوثياً واصابة اخرين بجروح مختلفة فيما لاذ البقية بالفرار تاركين اسلحتهم الخفيفة والمتوسطة. واضاف العميد الباهلي" ان هذه المحاولة الفاشلة للملشيات الحوثية تعد الخامسة خلال شهر واحد".

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