"مسام" ينتزع 1,385 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر المنصرم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" 1,385 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر 2020م المنصرم زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واوضح المركز في بيان له ، ان الالغام التي انتزعها منها 49 لغماً مضادة للأفراد، و115 لغماً مضادة للدبابات، و1,218 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 201,385 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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