شكرا لبحثكم عن خبر مدير مكتب القائد العام لألوية المقاومة يفتتح معرض دبلوماسية الألوان في منتجع كراون السياحي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

افتتح مدير مكتب القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية الملازم قاسم الثوباني، صباح اليوم، معرض دبلوماسية الألوان، من انتاج نجم التشكيل العربي وائل ياسين، في حديقة منتجع كراون السياحي بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

وتحدث مدير مكتب القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية الملازم قاسم الثوباني في تصريح صحفي جاء فيه:" حضرنا اليوم لمشاركة انسان غالي على قلوبنا صديقي وائل ياسين هذا الشاب المبدع و الذي عودنا على إبداعاته في السنوات الماضية وهو احد الجنود المجهولين الذين يمثلون الوطن و ينقلون عنه صور طيبة في المحافل العربية و العالمية.

وتمنى القائد الثوباني:" من كافة الجهات المختصة تشجيع ودعم مثل هولاء المبدعين الشباب واتاحة أمامهم الفرصة لكي يظهروا مواهبهم علهم يستطيعون انتشال البلد من هذا الوضع المر والبائس وخصوصا وان الجميع يدرك بان الأمم ترتقي وتتطور الأوطان بالشباب المسلح بالعلم والمعرفة".

ولقي المعرض اقبال واسع لمتابعة انتاج المبدع ونجم التشكيل العربي وائل ياسين، الذي من خلال المعرض بعث رسائل عديدة و متنوعة حاول من خلالها إظهار الوجه الجميل لعدن بعيدا عن الصورة النمطية الخاطئة التي يظهروها للناس عن مدينة الحب و السلام عدن.

واشار مسؤول المعرض نجم التشكيل العربي وائل ياسين بان المعرض جاء بهدف الارتقاء بالحركة التشكيلية الفنية بعدن وتنشيطها، مشيرا بان ماتم عرضه حصيلة عشر سنوات من الإبداع و العمل الفني المتواصل وتم اختيار اجمل أعماله لعرضها امام زوار المعرض ومن خلالها إرسل عدد من الرسائل الهامة حول العاصمة عدن وعن حل النزاعات و ضرورة السلام في المدينة، وكيف يمكن ان نعيد عدن الى أيامها الجميلة مدينة حب وسلام.

وقدم وائل جزيل شكره وامتنانه إلى القائد قاسم الثوباني الذي شرفه بحضوره وافتتاحه للمعرض ووقوفه بجانبه و تشجيعه الدائم لكل شباب عدن، وكذلك الشكر لكل من وقف معه و سانده و شارك في إنجاح المعرض التشكيلي العاشر " دبلوماسية الألوان".