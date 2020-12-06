شكرا لبحثكم عن خبر مكفوفو لحج يبدعون بيومهم العالمي على خشبة مسرح الثقافة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - / خاص - أنوار العبدلي

احتفل مكفوفوا محافظة لحج صباح اليوم الأحد بمدينة الحوطة باليوم العالمي للإعاقة وذلك عبر إقامة حفل فني تحت شعار " لا يوجد معاق إنما هناك مجتمع معيق" .

ولقد شهد الحفل تنوع رائع أبدع فيه طلاب وفئة المكفوفين في لحج بما قدموه من لوحات فنية وأداء فاق كل التوقعات من كلمات وألحان وأداء وأصوات تميز بها المكفوفين على خشبة مسرح قاعة الثقافة .

ومن هذه الفقرات انشودة " نحن وان فقدنا العيون " وموال أنا الكفيف كلمات الشاعر الكفيف صالح الغزيعي .. وكذلك أنشودة أنا المكفوف والذي قام بتاديتها كل من الكفيفان واثق صويلح ونادية عزام من كلمات المعاق حركيا الأستاذ عبد قشاش .

كما أدى مكفوفوا لحج اوبريت " أنا عندي حلم ..ومسرحية بعنوان " لا تسخروا منا " من تأليف الكفيف صابر عوض ..والأستاذة اقبال قشاش المديرة التنفيذية لجمعية المكفوفين بالإضافة لإنشودة صوتي واحساسي .

ولقد نال الحفل استحسان الحاضرين .

رجل الأعمال والمال الشيخ حسين الوردي تقدم بالتهنئة لهذه الفئة بيومها العالمي مشيدا بالدور والعمل الذي تقدمه الجمعية تجاه أعضائها من المكفوفين ، مشيراً بأنه سيستمر في المساعدة بدعم الجمعية للعام القادم 2021م ،كما أوضح بأن هناك مفاجأة قريباً سيتم الإعلان عنها لخدمة هذه الفئة .

ووجه الوردي دعوة لأبناء مدينة الحوطة ومحافظة لحج بأن يجب أن نركز جميعاً على كيفية أن نعزز الجانب التنموي والخدماتي ونجعل محافظة لحج منطقة السلام والتعايش كما علينا أن نكون بجانب هذه الفئة من المجتمع نقدم لها كل ما يجب علينا كمجتمع متحضر

وخلال فقرات الحفل كان لخريجي طلاب جمعية المكفوفين في الكليات كلمة تقدمت فيها الكفيفة سناء دهمس الشكر لرئاسة الجمعية التي استطاعت أن تقدم لهم كل الخدمات التعليمية حتى وصلوا إلى ما هو عليه خريجين من كليات عدن .

هذا ويبلغ عدد الخريجين 14 كفيف وكفيفة .

وفي ختام الحفل كرمت جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين في لحج عبر رئيس الجمعية فضل سبيت والمديرة التنفيذية للجمعية الأستاذة أقبال قشاش كادرها التعليمي والإداري الذين يعملون بكل تفاني بالرغم لكل الصعوبات التي تواجه الجمعية كما كرمت مبادرة أنسان المكفوفين المشاركين معها في ورشة العمل التي نفذت في أسابيع .

حضر الحفل عدد من الشخصيات المحلية والمجتمعية وأهالي ذوي الهمم وأبناء محافظة لحج .