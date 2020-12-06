البحسني يدشن  العمل في 12 مشروعا لتعزيز قدرات شبكة التوزيع للمؤسسة العامة للكهرباء بمناطق وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بمدينة سيئون، بدء العمل في تعزيز قدرات شبكة التوزيع للمؤسسة العامة للكهرباء بمناطق وادي حضرموت، بكلفه إجمالية 5،525،157 دولار، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.



وتتضمن أعمال تعزيز قدرات الشبكة عدد 12 مشروع، تتمثل في شراء ونقل عدد 2 محولات بقدرة 20 ميقاوات لكهرباء الوادي، وتوريد قواطع هوائية 33/11 ك.ف، وتوريد محولات التوزيع 11/ 0،415 - 0،433 ك.ف، وكذا توريد محولات القدرة 11/33 ك.ف سعة 20 ميقا فولت أمبير.

كما تشمل المشروعات توريد مواد محطة تحويل 11/33 ك.ف الصافق الخشعة بمديرية القطن، وتوريد وتنفيذ ربط منطقة ربيعة بالقطن بشبكة كهرباء الوادي، وتوريد وتنفيذ ربط منطقة حصن عامر والديسة أسفل رخية بشبكة مؤسسة الكهرباء، وكذا توريد وتنفيذ ربط منطقة الشرع والغيضة بوادي العين وحورة بشبكة كهرباء الوادي.

وتضمنت المشروعات أيضاً توريد وتنفيذ ربط منطقة القائمة بمديرية العبر بشبكة كهرباء الوادي، وتوريد وتنفيذ ربط مناطق السور والوهد بالعبر بشبكة الكهرباء، إلى جانب توريد وتنفيذ ربط منطقة شرق سناء "سوق حلة إلى فذخ" بمديرية السوم بشبكة مؤسسة الكهرباء، وتوريد مواد تركيب المحولات ومواد شبكة الضغط المنخفض.