الحوثي يستبدل 40 موظفاً من القناة التعليمية بـ”أعضاء في الجماعة”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر إعلامية وتربوية في العاصمة صنعاء، إن قيادة المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، تسعى لتسريح عدد كبير من موظفي الإعلام التربوي والقناة التعليمية الرسمية واستبدالهم بعناصر تابعة للمليشيات.



وأضافت المصادر: إن القيادي في مليشيات الحوثي يحيى حاجب الذي يشغل منصب مدير الإعلام التربوي ومدير القناة التعليمية الرسمية التي تسيطر عليها المليشيات يسعى لتسريح وطرد أكثر من 40 إعلاميا وموظفا في القناة التي عينت المليشيات حاجب مديرا لها إلى جانب منصبه كمدير للإعلام التربوي ليس لامتلاكه مؤهلات لهذين المنصبين، بل لكونه من ابناء محافظة صعدة التي ينتمي اليها زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي حاجب وجه رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية في الحكومة التي تسيطر عليها المليشيات اكد فيها استغناء القناة عن نحو 40 اعلاميا وموظفا وأنه لم يعد للقناة حاجة إليهم، فيما ارفق رسالته بكشف آخر يتضمن التعاقد مع 30 شخصا من المنتمين للمليشيات الحوثية معظمهم من ابناء محافظة صعدة وهو الأمر الذي رفضته الوزارة وبررت رفضها بان هؤلاء موظفون في القناة منذ نحو عقدين من الزمن ولا يمكن الاستغناء عنهم بهذا الشكل، وفي الوقت نفسه لا يمكن التعاقد مع موظفين جدد في ظل انقطاع الرواتب.

ووفقا للمصادر فإن القيادي الحوثي حميد حاجب اوكل إلى المتعاقدين مهام إدارة عمل القناة التعليمية فيما منع الموظفين القدامى من مزاولة اعمالهم بسبب رفض كثير منهم حضور محاضرات زعيم المليشيات داخل مقر القناة كل يوم اربعاء، وهو ما اعتبره حاجب تمردا من قبل هؤلاء الموظفين يجب ان يعاقبوا عليه بالاستغناء عنهم.

الجدير بالذكر أن القناة التعليمية الرسمية هي إحدى القنوات الفضائية الرسمية التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي منذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م وأصبحت تسخرها لصالح بث خطابات زعيم المليشيات وتغطية فعاليات الحركة ونشر أفكارها وثقافتها الأيديولوجية ومزاعمها حول الحق الالهي والولاية وغيرها من المزاعم الخاصة بالمليشيات