استشهاد امرأة بانفجار لغم زرعه الحوثيون جنوب شرق تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استشهدت امرأة، الأحد 6 ديسمبر /كانون الأول 2020، جراء انفجار لغم زرعته المليشيات الحوثية في إحدى المناطق التابعة للشقب، جنوب شرق تعز، وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن المواطنة "عالمة قائد إبراهيم" (52 عاماً) استشهدت جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية أمام منزلهم في منطقة نجد المرقب بالشقب. وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا الألغام في منطقة الشقب لوحدها أكثر من 21 ضحية منهم 7 نساء وطفل

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