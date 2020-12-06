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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 4 عناصر حوثية بينهم قيادي وإصابة آخرين بنيران الجيش في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
لقي 4 من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم بينهم قيادي ميداني، وأصيب آخرون في محاولة تسلل فاشلة، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
ونقل موقع وزارة الدفاع عن قائد عسكري قوله، إن مواجهات عنيفة اندلعت، ليلة أمس الجمعة، بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية الموالية لإيران في جبهة الأربعين والدفاع الجوي شمال وشمال غرب المدينة.
وبين أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات حوثية التسلل إلى مواقع الجيش في الأربعين والدفاع الجوي.
ولفت إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع أربعة من عناصر المليشيات، بينهم القيادي المدعو أمجد محمد المقدم، وإصابة آخرين
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