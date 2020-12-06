تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة.



وقال الشوافي في منشور له على "فيسبوك": أهم مؤشرات الطقس بناء على البيانات حتى الاثنين 7 ديسمبر 2020، تراجع كبير لهطول الأمطار، وانخفاض تدريجي لدرجات الحرارة الصغرى لتجعل الأجواء باردة ليلا على المرتفعات والأحواض الجبلية.

وتابع: ندعو لتوخي الحذر، وبالنسبة للمزارعين لا نتوقع التأثير على المزروعات, كما ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس