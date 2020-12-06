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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء بن بريك يُعزّي العميد عيدروس حقيس بوفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى العميد عيدروس صالح حقيس، عضو الجمعية الوطنية، وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته.
وعبّر رئيس الجمعية الوطنية، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته للعميد حقيس وأبناء وذوي الفقيدة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى ألا يُريهم مكروها بعده.
وابتهل اللواء بن بريك، إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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