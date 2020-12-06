قُتل شيخ قبلي، السبت، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته، بمدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن الشيخ المؤتمري "يحي علي آل قاسم" ـ من أبناء مديرية ريف إب ـ قتل بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته التي كانت مركونة أمام مستشفى الكندي وسط مدينة إب.



ونقل الشيخ إلى المستشفى وأجريت له عملية إسعافيه غير أن وضعه الصحي تدهور، وفارق الحياة بعد ساعات قليلة من إصابته.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انتشار واسع لجرائم القتل والتصفيات، في ظل فوضى أمنية عارمة.



كانت هذه تفاصيل خبر إب.. مقتل شيخ قبلي بانفجار عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.