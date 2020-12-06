اللواء يوسف المداني : أصبح جيشنا ليس للدفاع بل لتحقيق الانتصارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف حسن المداني أن العدوان على اليمن في بدايته كان يأخذ مناطق ويسيطر عليها بينما اليوم تغيرت المعادلة وأصبح الجيش واللجان يسيطرون على أغلب المناطق من المحتلين.

واوضح قائد المنطقة العسكرية الخامسة خلال كلمته في حفل تخرج دورة جديدة من قادة الألوية والكتائب “دفعة الرسول الأعظم” من معهد الشهيد الثلايا لتأهيل القادة أن المسؤولية الوطنية تفرض على القوات اليمنية تحويل التهديدات إلى فرص وأن نعمل من أجل تطهير كل شبر في أرض اليمن من المحتلين والغزاة.

وأشار إلى أن تخرج دفعة جديدة من قادة الألوية والكتائب واستمرار عملية التدريب والتأهيل رغم العدوان والحصار يؤكد عزمنا وإصرارنا على تحقيق النصر وهي نعمة من الله نحمده عليها.

وقال اللواء المداني “لقد تعلمنا من العدوان أن نطور من إمكاناتنا وأن نكتسب الخبرات اللازمة ونعتمد على أنفسنا وكلنا ندرك كيف كنا في بداية العدوان لا نمتلك طائرة مسيرة ولا صاروخ باليستي واليوم أصبح الوضع مختلف حيث لدينا اليوم جيش قوي ومتدرب ويمتلك خبرات كبيرة في خوض الحروب الحديثة بكل مستوياتها”.

وأوضح أن السياسات في السابق ضيعت الجيش كما لعب الاستهداف الخارجي دوراً في ذلك.

وأضاف “أصبحنا بفضل الله نمتلك خبرات عسكرية وتصنيع عسكري في مختلف أنواع وصنوف الأسلحة لا تمتلكها إلا الدول العظمى وهذا فخر لنا”.

وتابع قائلاً “بفضل الله حققنا انتصارات كبيرة ووصلنا إلى مراحل متقدمة في الميدان وأصبح جيشنا ليس للدفاع بل لتحقيق الانتصارات”.

وحث اللواء المداني الخريجين على ترجمة ما تلقوه في الدورة إلى الواقع العملي وأن يكون أداة لتحقيق نقلة نوعية في العمل والارتقاء بالعمل الميداني.