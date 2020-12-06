إصابة 9 مواطنين في قصف سعودي على صعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة أصيب 9 مواطنون أحدهم جراحه خطيرة، السبت، بقصف سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وقال مصدر محلي أن قرى آهلة بالسكان في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف مدفعي سعودي عنيف ما أدى إلى إصابة 9 مواطنين إصابة أحدهم خطيرة. وكان قد أصيب مواطن، الجمعة الماضية، إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

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