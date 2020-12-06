بالصور.. السعودية تتخلى عن هادي وحكومته وتستبدلهم بالأطفال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

وجهت السعودية والإمارات صفعة مباشرة للفار هادي وحكومته وذلك بإرسالها طائرة عسكرية لنقل رئيس ما يسمى بحكومة الشباب والاطفال، وذلك في الوقت الذي يعجز فيه اغلب مسؤولي حكومة هادي عن العودة الى عدن.

وتناقلت وسائل اعلامية ونشطاء عبر برامج التواصل الاجتماعي صورة قالوا أنها لرئيس وزراء حكومة شباب واطفال اليمن، وقد التقطت الصورة أثناء نزوله من الطائرة العسكرية السعودية التي حملته اقلته من الرياض إلى مطار عدن.

كما نشر قبل ايام صور وتسجيل مصور لموكب كبير كان يقل مدير أمن عدن في حكومة الشباب والأطفال ، وهو يتجول في طرق وشوارع رئيسية في عدن، عبر موكب من السيارات الحديثة والاطقم العسكرية المرافقة له.

وأثارت هذه الصور استهجان الكثير من الناشطين، سيما وأنها تأتي في وقت تعجز فيه حكومة هادي من العودة الى عدن، معتبرين مثل هذه التصرفات بأنها مقصودة من السعودية والامارات الاتان تحتلا محافظة عدن، بغية إذلال واهانة هادي وحكومته المشتتين في فنادق الرياض وتركيا والقاهرة.

وعلق البعض على الصور بالقول أن السعودية قررت التخلي عن هادي وحكومته واستبدالهم بالاطفال.

كما تظهر صور اخرى موكب نائب رئيس حكومة الشباب