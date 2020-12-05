- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاصبحي يلتقي مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى سفير اليمن في المغرب عزالدين الاصبحي اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر لمناقشة التعاون بين المنظمة واليمن.
واكد الصقر استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني لليمن في المجالات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جانه أكد الاصبحي على أهمية التعاون ودور المنظمة ونشاطها الفاعل خلال الفترة الأخيرة بالذات في تعزيز جسور التواصل الصناعي العربي وتفعيل عمليات المقاييس بالمنطقة العربية وبما يتلائم والتطورات الدولية المتلاحقة في هذا المجال.
وأكد الاصبحي حرص اليمن على الإيفاء بالتزاماته تجاه المنظمة وتفعيل برامج مشتركة لرفع قدرات الكوادر اليمنية في المجالات التي تقدمها المنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاصبحي يلتقي مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.