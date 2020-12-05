تدشين الحملة الاحترازية للتحصين الصحي ضد شلل الأطفال في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، بدر معاون، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور، علي الوليدي، اليوم السبت، فعاليات الحملة الاحترازية ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاح ومركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الإنسانية.



ويشارك في الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، ستة الاف وتسمعائة وسبعة وخمسون فرقة صحية تضم أثنى عشر ألف وتسمعائة وسبعة وخمسون كادرا صحيا بهدف الوصول إلى مليون ومائتين وخمسه وتسعون ألفا وتسمعائة وسبعة طفل وطفله ما دون الخامسة من العمر ويعملون على زيارة مليون وثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة وخمسون منزل في ثلاثة عشر محافظة .

وفي التدشين، أمين محلي عدن ووكيل وزارة الصحة، الفرق المشاركة في الحملة على مضاعفة الجهد والوصول إلى تحقيق أعلى تغطية من الأطفال المستهدفين .. داعين المواطنين والفعاليات الاجتماعية المختلفة الي دعم الفرق الصحية وتمكينها من اداء واجباتها على اكَمل وجه .

حضر التدشين، مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح ومدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، الدكتوره سعاد الميسري ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح ذيبان، ومديرعام مديرية المعلا عبدالرحيم جاوي وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والمحليه.