هادي يعزي في استشهاد عميد كلية التربية في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الشهيد الدكتور خالد عبده الحميدي، عميد كلية التربية بمحافظة الضالع الذي استشهد في عمل إرهابي.



وأشاد في برقية التعزية بمناقب الشهيد وأدواره النضالية الكبيرة في النهوض بالعملية التعليمية، موجها السلطة المحلية في المحافظة بمتابعة الاجهزة الامنية في تعقب الجناة وتقديمهم الى العدالة بأسرع وقت ممكن.

وعبر الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد ومحبيه وكافة آل الحميدي، مبتهلا الى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.