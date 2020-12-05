مؤسسة بصمة حياة تحتفل في عدن باليوم العالمي للتطوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إحتفت مؤسسة بصمة حياة للأعمال الإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن، للعام الثاني على التوالي باليوم العالمي للتطوع .



وفي الحفل، أكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، على شراكة منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية للسلطة المحلية في خدمة المواطنين .. منوهاً بالمواقف البطولية و الانسانية التي سطرها الشباب المتطوعين أثناء جائحة كورونا والكوارث الطبيعية التي واجهتها المدينة في العام 2020 م .

وأشاد شاذلي بما حققته مؤسسة بصمة حياة من انجاز متميز في العديد من الأعمال التنموية خلال الفترة الماضية .. مؤكدا حرص السلطة المحلية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني التي تلامس حياة المواطنين .

بدورهم أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن أبو بكر باعبيد، ورئيس مؤسسة بصمة حياة، خالد حسن علي إلى أن الشعوب لا تنهض الا من خلال ثلاث ركائز أساسية الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع .. مشددين على ضرورة تعزيز الشراكة بين تلك الجهات من أجل الوصول للاهداف المرجوة بتحسين الخدمات العامة للمواطنين .

تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية و الغنائية المعبرة عن الفرحة بالمناسبة .. الى ذلك تم تكريم العديد من الجهات المساهمة في دعم العمل التطوعي و المنظمات والشباب المشاركين بالعاصمة عدن .

حضر الحفل مستشار الادارة المحلية الشيخ جمال بلفقيه، وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدني .