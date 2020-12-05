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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة التحصين الوطنية ضد شلل الاطفال بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري ومعه مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي بمديرية صرواح الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال.
وتستهدف الحملة على مدى ثلاثة ايام تطعيم 80 ألف طفل دون سن الخامسة، في كافة مديريات المحافظة و130مخيم وتجمع للنازحين، ينفذها 780 عامل وعاملة صحية ضمن 427 فريقا ثابتا ومتحركا يستخدمون 114 سيارة نقل.
وأكد الباكري على أهمية إنجاح الحملة لتحصين الاطفال ضد مرض شلل الاطفال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.. وحث أعضاء المجالس المحلية والاعيان والشخصيات الاجتماعية على التفاعل مع الحملة والتعاون مع الفرق الصحية لتسهيل مهامها والدفع بالأطفال لأخذ جرعة اللقاح اللازمة.
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