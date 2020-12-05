معين عبدالملك: اغتيال الحميدي يستهدف قيم العلم والوعي والثقافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن بالغ الاسى والاسف باستشهاد عميد كلية التربية بالضالع الدكتور خالد عبده محمد الحميدي الذي طالته يد الغدر والإرهاب في عملية اغتيال آثمة وجبانه تستهدف قيم العلم والوعي والثقافة.



ووجه رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه بمحافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل، اليوم، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على ارتكاب هذه الجريمة ومن يقف ورائها في الوقت الذي تقدم فيه محافظة الضالع أروع التضحيات والبطولات في مقارعة مليشيات الحوثي الانقلابية.. مؤكدا ان مثل هذه الاعمال المدانة لن تنال من صمود الضالع وابنائها الابطال، بكافة مكوناتهم والذين يقفون صفا واحد لإدانة مثل هذه الجرائم ونبذها والدفاع عن امن واستقرار محافظتهم.

واستمع الدكتور معين عبدالملك، من محافظ الضالع الى تقرير اولي حول ملابسات الجريمة الإرهابية الغادرة التي طالت عميد كلية التربية الدكتور خالد الحميدي، اليوم السبت، والتوجيهات والإجراءات التي تم تنفيذها لملاحقة مرتكبيها.. مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية وبمساندة مجتمعية ستعمل بكل جهدها لضبط المجرمين وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزائهم الرادع جراء ما يقترفوه من جرائم بشعة وترويع الامنين وزعزعة الامن والاستقرار.

وقدم رئيس الوزراء خالص التعازي وعظيم المواساة الى اسرة الشهيد الحميدي وجميع اهله ومحبيه، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.